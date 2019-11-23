Kaynak yaparken düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tavuk çiftliğinde kaynak yapan işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay Ortaköy yolu üzerinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Ömer Faruk Buma (24) isimli işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören Buma'nın mesai arkadaşları özel bir araçla arkadaşlarını hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.