Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaynar su dolu tencereye düşen çocuk yaralandı.

Olay, Cerrah Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Asrin G. (4) oyun oynarken dengesini kaybederek kaynar su dolu tencerenin içine düştü. Vücudunda yanıklar oluşan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan çocuk, Bursa Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.