Kayra yıllar sonra ağızdan su içti, tükürüğünü yuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören ve 10 yılda 300'den fazla ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş, 28 Ocak'ta ABD'ye gitti. Burada 48 saat süren ameliyatın ardından Kayra yoğun bakıma alındı. Kayra bu ameliyatına ardından ilk kez ağızdan biberonla su içti ve tükürüğünü yuttu.

İnegöl'de oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, 27 Temmuz'da ABD'de Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapıldı. 28 Ocak'ta Kayra ABD'ye gitti. 12 Şubat tarihinde 48 saat süren ameliyatına ardından yoğun bakımdan çıkarak normal odasına alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Kayra'ya kolon nakli yapıldı. Kayra yıllar sonra ağızdan biberonla su içti ve kendi tükürüğünü yuttu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayra'nın anneannesi Meral Güneş şunları söyledi: "Kayra ABD'de 48 saat süren bir ameliyat geçirdi. Ameliyatı çok başarılı geçti ve ilk kez ağızdan direk biberonla su içti, tükürüğünü yuttu Allah şükürler olsun. Kayra 10 Mart tarihinde bir ameliyat daha geçirecek, herhangi bir kaçak var mı yok mu ona bakılacak ve ondan sonra artık yemek de yemeye başlayacak. Kayra, mart sonu Türkiye'ye geri gelecek, 1 yıl kontrolleri sürecek. Çok mutluyuz, Allah herkesten razı olsun. Kayra için yardım kampanyası devam ediyor. Kayra'ya yardım etmek isteyenler valilik izniyle Meral Güneş adına açılan TR77 0001 5001 5800 7309 3315 12 İBAN numarasına destek olabilecekler" dedi.