Kayseri maçı öncesi Bursasporlu futbolcuların moralleri yerinde

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da futbolcuların idmanlardaki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba ise, "Kayseri zor bir deplasman. Çok coşkulu, çok koşan bir takım. Biz de öyle bir takımız. İki takımdan bir tanesi kırılır diye düşünüyorum" dedi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları dikkatlerden kaçmazken, Allano Lima, Diafra Sakho ve Barış Yardımcı salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ayrıca gribal enfeksiyon geçiren Stephane Badji de antrenmana katılmadı. 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcular kondisyon çalışmasının ardından dar alanda paslaşmayla idmana devam etti. Basına kapalı bölümde gerçekleştirilen çalışmada ise taktik antrenmanı gerçekleşti. Teknik Direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada zor bir maça çıkacaklarını belirterek "Kayserispor, Hikmet hocadan sonra ivme kazandı. 2 galibiyet, 2 beraberlikleri var. Zor bir deplasman. Çok coşkulu, çok koşan bir takım. Biz de öyle bir takımız. İki takımdan bir tanesi kırılır diye düşünüyorum. Oyuncularımızın istekleri her geçen gün artıyor. Destek de artıyor, o nedenle işlerini daha iyi yapacaklar diye düşünüyorum” diye konuştu.

Diafra Sakho'nun sahalara dönüşüne ilişkin de görüşlerini bildiren Aybaba, "Alternatif oyuncu konusunda sorunumuz var zaten. Umut elimizdeki tek santrfor. Elinden gelen her şeyi yapıyor, bence çok iyi iş çıkarıyor. Alternatif oyuncu olunca 2 santrfora dönebiliyorsunuz. Biz de bunu uygulamaya çalıştık ve ikisi de bir araya geldiğinde çok iyi iş yaptılar. Oyun bu, bir yere gittiğinde siz tedbir alacaksınız, müdahale edeceksiniz. Farklı bir yöne gittiğinde de farklı değişiklikler yapacaksınız. Oyuncularımızın hepsinin iyi olması, formda olması elimizdekileri de güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Yeşil beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak tarifeli uçak ile birlikte Kayseri'ye geçecek.