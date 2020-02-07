Bursa'da elektrikli bisiklet sürücüsü yaşlı kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın ile elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanırken, sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı kadına müdahale eden trafik polisi vatandaşların takdirini topladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hassan Hamza (29) isimli genç akülü bisikleti ile Nuri Doğrul Caddesi istikametinden giderken bu sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen 66 yaşındaki Mukadder Demirsoy isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ve akülü bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile yerden kaldırılan her iki yaralı yol kenarına alındı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası kafasından yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Mukadder Demirsoy'a trafik ekiplerinin ambulans gelene kadar müdahale edip tampon yapması ve ve yaralanan yaşlı kadını teselli etmesi ise çevredeki vatandaşların takdirini toplayarak gönülleri fethetti. Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.