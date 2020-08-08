Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta geçen otomobil, elektrikli bisiklete çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeşil Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ceyhun G. idaresindeki 16 L 7538 plakalı özel otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği sırada, pazardan alışveriş yaptıktan sonra Altay Caddesinde gelen Ahmet G'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen elektrikli bisikletteki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, arkasında bulunan kardeşi Mahmut G. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.