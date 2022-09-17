Kazada hayatını kaybeden çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan 12 yaşındaki Uras Yılmaz, 28 günlük yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuk bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken babası da cezaevinden özel izin alarak jandarma nezaretinde cenaze namazına katıldı.

Kaza, 19 Ağustos 2022 tarihinde Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Barış A. (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden yokuş aşağı bisikletiyle inen 12 yaşındaki Uras Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk tarlaya uçtu. Yaralı çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavisi süren Uras, 28 gün sonra hayatını kaybetti.

Uras'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze bugün Alanyurt Merkez Camii'ne getirildi. Evladının ölümünü öğrenen babası Hasan Yılmaz, hükümlü olduğu Yozgat Cezaevi'nden özel izinle Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde İnegöl'e gelerek cenaze namazına katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uras'ın cenazesi Alanyurt Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çarpan sürücü Barış A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansımıştı.