İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada hayatını kaybeden hamile bayan toprağa verildi

Bursa-Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kaza Bursa-Ankara Karayolu Özdilek Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Khanıfaİ Bragımova (37) isimli kadına yol üzerinde seyreden Bilal A. idaresindeki 16 N 8093 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan hamile kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 37 yaşındaki Khanıfai Bragımova'nın hamile olduğu öğrenildi.


Gözyaşları arasında toprağa verildi


Kazada hayatını kaybeden Khanıfaİ Bragımova, bugün ikindi namazını müteakip Yeşil Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Hamzabey kabristanına mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.