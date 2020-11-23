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Kazada kızı korkan baba, diğer sürücünün üstüne yürüdü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası, kızının korktuğunu söyleyen sürücü sinirlerine hakim olamayarak diğer sürücünün üzerine yürüdü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası, kızının korktuğunu söyleyen sürücü sinirlerine hakim olamayarak diğer sürücünün üzerine yürüdü.


Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Erikli Sokak'ta plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpışarak maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası aracından inen sürücülerden biri, ‘Nereye bakıyorsun sen, çocuk korktu' diye bağırarak diğer sürücünün üzerine doğru yürüdü. Araçtaki kız çocuğu ise babasına seslenerek sakinleştirmeye uğraştı. Çevredekilerin de müdahalesiyle baba, güçlükle sakinleştirildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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