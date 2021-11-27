İhlas Haber Ajansı

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Kazada ölen mühendis için paylaştılar

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan uçak mühendisi Tarık Kesekçi için Selçuk Bayraktar sosyal medyasından duygu dolu paylaşımda bulundu.


T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından 'Vatansever, idealis, iyi ahlatlı, gayretli, şuurlu T3 Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim..." mesajını paylaştı.


Baykar Teknoloji resmi twitter hesabından ise milli teknoloji hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Paylaşımını yapıp AKINCI belgeselinin görüntülerine yer verdi.

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