Kazada ölen mühendis için paylaştılar

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından 'Vatansever, idealis, iyi ahlatlı, gayretli, şuurlu T3 Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim..." mesajını paylaştı.

Baykar Teknoloji resmi twitter hesabından ise milli teknoloji hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Paylaşımını yapıp AKINCI belgeselinin görüntülerine yer verdi.