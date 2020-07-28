Kazada şehit olan eşinin tişörtünü bir an olsun bırakmadı

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan Samet Çaldır (21), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 aylık hamile eşi Elif Çaldır, eşinin tişörtünü elinden bir an olsun bırakmadı.

KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 21 yaşındaki Samet Çaldır'ın şehit olduğu haberi, Bursa'yı yasa boğdu. Şehidin cenaze namazı, öğle namazını müteakip Mihraplı Camii'nde kılındı. Şehit Piyade Er Samet Çaldır'ın 2 aylık hamile eşi Elif Çaldır, eşinin tişörtüne sarılarak gözyaşı döktü. Annesi Safiye Çaldır ile baba Zülküf Çaldır ayakta durmakta güçlük çekti. Babası şehit oğlu ambulansa koyulduğunda gözyaşlarıyla el salladı. Şehidin 16 yaşındaki kardeşi Semih'i ise yakınları teskin etti. Cenaze namazına Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.