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Kazada vefat eden genç kıza hüzünlü veda

Bursa’nın Kestel ilçesinde dün ATV kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde dün ATV kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı.



Kestel ilçesi Şevketiye Mahallesi Alaçam mevkiinde meydana gelen ATV kazasında Görkem Sarıkaya (25), hayatını kaybetti. Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Sarıkaya'nın ailesi zor anlar yaşarken, yakınları ve arkadaşlarının destekleri ile ayakta kaldı. Talihsiz genç kızın cenazesine Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, genç kızın yakınları ve arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Görkem Sarıkaya, cenaze namazı sonrasında Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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