İhlas Haber Ajansı

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Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür

Bursa’nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı, sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı, sürücüsü yaralandı.


Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Eren U. (14) Yönetimindeki 61 AU 046 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.


Üvey Babam Beni Öldürür


Başından yaralanan genç, hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü. Genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.


Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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