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Kazada yaralanan yaşlı adam kamyonetin kasasında hastaneye götürüldü

İznik’te meydana gelen kazada, ambulansta başka hasta olduğu için kamyonetin kasasında hastaneye götürülen yaralı şahsa sağlık personeli eşlik etti.

İznik'te meydana gelen kazada, ambulansta başka hasta olduğu için kamyonetin kasasında hastaneye götürülen yaralı şahsa sağlık personeli eşlik etti.


Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen İ.Ç.'ye (65), karşı yönden gelen M.D. kontrolündeki A6 ABP 100 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adama, yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlar o sırada olay yerinden geçmekte olan bir ambulansı durdurdu. Ambulansın içinde başka bir hasta olduğu için yaşlı adamı ambulansa alamayan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı sedyeyle birlikte yoldan geçen bir kamyonetin kasasına koyarak İznik Devlet Hastanesine götürdü. Fedakar sağlık personeli hastaneye kadar kamyonet kasasında yaralıya müdahalede bulundu.


Tedavi altına alınan İ.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


HA-FÇ-DK-Y)

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