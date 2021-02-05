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Kazada yaralandı, hastaneye gitmeyi kabul etmedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan yaşlı adam ısrarlara rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.


Kaza Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde şarjlı bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada Hasan C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla aldı. Bir süre sonra yaralı yaşlı adam iyi olduğunu belirterek ambulanstan indi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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