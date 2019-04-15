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Kazadan dram çıktı

Bursa-Orhaneli karayolunda 2 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından dram çıktı.


Kaza, dün Orhaneli Nalınlar Kavşağı'nda meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 16 N 1499 plakalı araç karşı yönden gelen 16 CKP 01 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılmaz hale gelirken araçlarda bulunan İsmail G. (75) ile kardeşi Kemal G. (70) hayatını kaybetti. Kazada 8 kişide yaralandı.



Düğün dönüşü kaza


Öte yandan araçta bulunanların İsmail G.'nin torunun düğünden geldikleri ortaya çıktı. 2 kardeşin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında ölen kardeşlerin yakınlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise yürek burktu. İki kardeş bugün toprağa verilecek.

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