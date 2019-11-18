Kazakistan ile sağlik köprüsü

Türkiye ile Kazakistan arasında sağlık alanındaki yeni işbirliği köprüsü Bursa'da kuruldu. Kazakistan'dan gelen acil tıp uzmanı hekimler, VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bursa'da, Kazakistan ile sağlık alanında yeni işbirliği köprüsünün temeli atıldı. Kazakistan'da görevli acil tıp uzmanı hekimler, VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde yerinde incelemeler yapıp acil tıp ve diğer tüm branşlarda verilen hizmetler hakkında geniş bilgi aldı. Kazak heyeti ağırlayan Genel Müdür Metin Arslan, “Biz kuruluş gayemiz olan 'Herkes için sağlık' ilkemize uygun olarak hareket ediyoruz. Hasta odaklı bir yaklaşımla evrensel standartlardaki sağlık hizmeti anlayışımız ile dünyada referans gösterilen birhastane olmayı hedefliyoruz. Birçok ülkeden hastanın şifa bulduğu hastanemizin kapıları her zaman Kazak dostlarımıza da açıktır. Sağlıkta iş birliği imkanlarını artırmak için bir araya gelerek ilk tohumları atmış olduk. Bizim onlara sağlayacağımız katkının yeni iş birliği imkanlarını beraberinde getireceğini umuyorum” diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Ferit Çağrı Kuzgun da acil servis hizmetlerinin nasıl sağlandığı hakkında meslektaşlarına sunum yaptı. Kazak hekimler, hem kurumsallaşma hem de teknolojik imkanlar bakımından VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde gördüklerinden çok etkilendiklerini söyledi.