Kazakistanlı Gençler Gemlik'i çok sevdi

Kazakistan'dan Bursa'ya uluslararası bir çalıştay için gelen gençler Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı ziyaret etti.

Program kapsamında ilçeye gelen gençler Başkan Sertaslan'a çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra Gemlik turu attı. Misafir gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Sertaslan, Türkiye ve Kazakistan'ın iki kardeş ülke olduklarını vurguladı. Gençlerin ülkelerinin kültürlerini yaşatmak için daha çok bir araya gelmeleri gerektiğini dile getiren Sertaslan, "Farklı ülkelerin fakat ortak bir tarihe sahip birbirinin neredeyse aynısı kültürlerin insanlarıyız. Ülkeler arasındaki sınırları kültürlerimiz arasında yakınlık kurarak kaldırabiliriz. Gençleri ülkemizde de ilçemizde de yeniden görmek isteriz" şeklinde konuştu.

Başkan Sertaslan'a yöresel kıyafetlerini hediye eden Kazakistanlı gençlere Gemlik zeytini hediye edildi.

Programdan memnuniyet duyduklarını dile getiren misafir gençler yeniden geleceklerine söz vererek Gemlik'ten ayrıldı.