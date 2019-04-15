Kazanan dostluk olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi Yabancılar Meclisi ve İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'İpekyolu Futbol Turnuvası' başladı.

Bursa Kent Konseyi Yabancılar Meclisi ve İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği ortaklığıyla 15-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Fethiye Spor Kompleksi'nde 16 ülkeden Bursa'da okuyan 160 uluslararası öğrencinin katılımıyla düzenlenen 'İpekyolu Futbol Turnuvası' başladı. Programın açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ile hakemler ve öğrenciler katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, “Sizlerin diğer ülkelerde okuyan öğrencilere göre artılarınız var. Türkiye Cumhuriyeti'nde okuyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kanatları altındasınız. Bu sizler için çok büyük bir güvence. Birde Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirlerinin başında gelen Bursa'da okuyorsunuz. Bu sebeplerle sizleri çok şanslı görüyorum. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Bursa Kent Konseyi'nde 5 meclis bulunduğunu ve bu meclislerden birinin de Yabancılar Meclisi olduğunu söyledi. Henüz 1 yıl önce kurulan Yabancılar Meclisi'nin kısa zamanda ses getiren işlere imza attığını söyleyen Toprak, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, etkinliğin uluslararası öğrenciler arasındaki kaynaşmanın artmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini kaydetti. Armağan desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin sembolik santra vuruşu ile Fas ve Makedonya takımları arasındaki müsabaka başladı. 15-20 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Trakya, Bosna Hersek, Endonezya, Fas, Filistin, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Nijerya, Tacikistan ve Türkmenistan takımları şampiyonluk için ter dökecek.

Turnuva, 20 Nisan'daki final maçıyla sona erecek.