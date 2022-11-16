‘Kazanmayı Bilen Çiftçi' eğitimleri başladı

Sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumluklarının 1978 yılından beri ar-ge'si, üretimi, yurtiçi-yurtdışı pazarlaması ve satışı konularında faaliyetlerini sürdüren MAY Tohum, hazırladığı ‘Kazanmayı Bilen Çiftçi' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çiftçi eğitimlerine başladı.

Türkiye'nin ilk özel tohum firması MAY Tohum, hazırladığı proje ile tarımsal üretimde finansal süreçlerin ve paranın etkin yönetilmesi konularını içeren Finansal Okuryazarlık Eğitimlerinin yanı sıra, tarımda sürdürülebilirliğe katkı için ‘Sulama ve Gübreleme' ve hayvancılıkta verimliliği arttırmaya katkı sağlayan ‘Büyük ve Küçükbaş Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları' konularındaki teknik destek eğitimlerini çiftçilere sunuyor. 2022 yılının ilk buluşmasının Eskişehir'de ikincisinin ise Balıkesir'de gerçekleştirildiği eğitimlere, çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

“Ortalama bin çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz”

2022-23 üretim sezonu içinde bin kadar çiftçiye ulaşma hedefiyle hareket ettiklerini belirten MAY Tohum Marka Müdürü Selcan Şenol, “MAY Tohum ailesi olarak var olduğumuz günden bu yana sürekli gelişime yatırım yapıyoruz. 40 yılı aşkın tecrübemizle sağlıklı ve güçlü bir gelecek için çabalıyoruz. Bu noktada yalnızca işimizi geliştirmekle kalmıyor, ülke tarımının kalkınması ve sürdürülebilir bir tarım için çiftçilerin de gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Bunu kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sürekli gelişim vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Kazanmayı Bilen Çiftçi Projemiz, her geçen yıl zorlaşan ekonomik ve çevresel şartlarda, minimumum alandan maksimum verimi ve kazancı elde etmelerine katkı sağlayacak finansal yönetim süreçleri ile ilgili eğitimleri, üretim süreçlerinde daha yüksek performans için teknik destek sağlayacak eğitimleri barındıran özel bir proje. Bu proje çerçevesinde 2022 yılı itibari ile Türkiye'de 4 farklı şehirde çiftlerimizle bir araya geleceğiz. 2022'nin Kasım ve Aralık aylarında Eskişehir, Balıkesir, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da planladığımız eğitimlerde ortalama bin çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Aralık ayında Şanlıurfa ve Diyarbakır'da eğitimlere devam edecek olan MAY Tohum, Kazanmayı Bilen Çiftçi projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleriyle çiftçilerin tarımsal üretimdeki verimliliklerini arttırmalarına destek olmaya devam edecek.