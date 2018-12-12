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Kazazede köpeğe İnegöl Belediyesi sahip çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aracın çarptığı köpek, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracın çarptığı köpek, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


İnegöl-Yenişehir kara yolunda yaşanan olayda, sokak köpeği otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Yaralı köpek kazanın ardından yol kenarına çekilerek burada kendisine uzanacak bir yardım eli beklerken, yoldan geçen vatandaşlar kan izlerini görünce durumun farkına vararak İnegöl Belediyesi'ni aradı. İhbar üzerine İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı köpeği alarak Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Yaralı köpek burada tedavi altına alınırken, arka bacağı ve kalçasının kırılmış olduğu tespit edildi. Yaralı köpek hayvan hastanesinde ameliyat edildi.

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