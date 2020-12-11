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Kazdıkları çukurda enselendiler

Bursa’da define avcılarından biri uygulama noktasında yakalanırken, iki kişi ise kazdıkları çukurda yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da define avcılarından biri uygulama noktasında yakalanırken, iki kişi ise kazdıkları çukurda yakalanarak gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçtan, 1 adet Roma dönemine ait çocuk lahdi, 1 adet Roma dönemine ait 1 adet lahit kapağı ve 5 adet üzerinde çeşitli figürler bulunan lahit kapağı ele geçirildi. Araç sürücüsü K.G. uygulama noktasında gözaltına alındı.


Diğer yanda Kestel Narlıdere'de ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığını ihbarını alan ekipler harekete geçti. Ormanlık alan içerisinde kazı yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Her iki olayda gözaltına alınan 3 kişinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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