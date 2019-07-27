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Kazım Baykal mezarı başında anıldı

Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği kurucusu Kazım Baykal, ölümünün 26.

yıl dönümünde mezarı başında anıldı.


Kazım Baykal, Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Çocuklar Bumin Baykal, Şükriye Baykal, Nilüfer Baykal'ın yanı sıra sevenlerinin de iştirak ettiği anma töreninde, konuşmalar yapılıp dualar edildi. Bursa'daki 130'dan fazla tarihi eserin restore edilmesine öncülük eden Baykal, restorasyonculuğunun yanı sıra öğretmenliğiyle de Bursa'nın sevilen isimlerindendi.


Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Mimar Zafer Ünver, "Ailesi, sevenleri, dostları 26. kez Kazım Baykal hoca için bir araya geldik. Hocamız bizler ve Bursalılar için çok önemli isim" dedi.


Kazım Baykal Bursa Erkek Lisesi'nde felsefe, mantık ve psikoloji öğretmenliği yaptı. Bursa'daki 130'dan fazla tarihi eserin kurtarılmasında büyük emek sarf eden Baykal'ın tarihi eserlerle alakalı birçok kitabı bulunuyor. Yazdığı 'Bursa ve Anıtları' adlı eseri, bugün hala Bursa'daki tarihi eserler üzerine yazılmış en hacimli kitap olarak biliniyor.

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