KCS Dış Ticaret, Automechanika İstanbul'dan başarı ile ayrıldı

Koçaslanlar Holding kuruluşu olan ve tescillenmiş kendi markası olan PAKCS ile 10 bin kaleme yakın orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulunduran KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası pazarında dünyanın en büyük fuar serilerinden biri olan Automechanika İstanbul'dan başarı ile ayrıldı.

KCS Dış Ticaret'in Automechanika İstanbul fuar sonrası açıklamalarda bulunan KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Turhan, “Dış ticarete yönelik firmamızı yurtdışı müşterilere tanıtmak ve PAKCS ürün ailemizi hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda gelişimini desteklemek. Automechanika İstanbul son yılların en yoğun katılımına ve ziyaretçi sayısına ulaşınca KCS Dış Ticaret olarak emeğimizin karşılığını aldık. Sadece bir evvelki yıla göre Afrika'dan gelen katılımcı sayısında düşüş vardı. Avrupa, Asya pazarlarına yönelik katılımcı sayısındaki artış, standımıza yapılan ziyaretlere yansıdı. 2023 yılı özelinde değerlendirecek olursak, yılın en önemli fuarını geride bıraktığımız kanaatindeyim. Automechanika fuarları arasında yapılacak bir değerlendirmede, İstanbul 2023'ün ne kadar öne çıktığını kısa süre içerisinde herkesin kolaylıkla ölçebileceğine inanıyoruz. Birçok dış pazarda büyümemize katkı sağlayacağından eminiz” dedi.

Standa olan ilginin yüksek olduğunun altını çizen Turhan, “Bir evvelki yıla kıyasla iki katın üzerinde ziyaretçi ağırladık. Potansiyel müşteri portföyüne yakından baktığımızda, ziyaret yapan firmaların ekseriyâ Türkiye'yi ve Türk şirketlerini çözüm anahtarı olarak gördüğünü müşahade ettik. PAKCS ürün ailemiz için ihracat pazarlarındaki talep artışı ve hali hazırda bulunduğumuz pazarlarda müşteri memnuniyetinin tarafımıza olumlu yansımasına şahit olduk. Kısaca memnuniyetle sonuçlanan bir fuar süreci geçirmenin mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.

Turhan son olarak ise şu cümleleri kurdu;

“Automechanika 2022 yılında KCS Dış Ticaret olarak Automechanika'ya ilk katılımımızı gerçekleştirmiştik ve özellikle ihracata yönelik olumlu sonuçlarını hem 2022 yılı hem de 2023 yılında yaşayarak gördük. Automechanika 2023'e olan katılım ve standımıza gösterilen ilgiyi dikkate alacak olursak 2023 yılında da ihracata yönelik hacmimizin katlayarak artacağını öngörüyoruz. KCS Dış Ticaret olarak bir evvelki yıla göre yaptığımız en önemli değişiklik KCS Dış Ticaret şirketi olarak ihraç pazarlarına yönelik çalışan sayımızdaki hem nitelik hem de nicelik olarak artıştı. Bu yaklaşımın güzel sonuçlarını KCS Dış Ticaret olarak 2023 yılının ikinci yarısında alacağımıza inanıyoruz. Automechanika İstanbul 2024 için fuar alanında standımızı büyütmeyi ve katılımımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Automechanika İstanbul'un sektör açısından öneminin ve kendileri için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen KCS Dış Ticaret'in Dış Ticaret Direktörü Berna Saklıyan ise, “Automechanika İstanbul, otomotiv sektöründeki profesyonellerin bir araya geldiği dünyanın önde gelen bir fuar serisi olması sebebiyle firmamıza gerek yurt içi gerekse yurt dışı müşteri ve tedarikçilerimizle bir araya gelmemiz adına önemli bir platform sundu. Otomobil üreticileri, yedek parça ve aksesuar tedarikçileri, servis ekipmanı sağlayıcıları ve diğer sektör profesyonelleri için yenilikçi ürünlerin sergilendiği bir ortam sağladı. Yeni iş bağlantıları kurmak ve yeni iş fırsatları geliştirmemiz adına çok verimli ve değerli bir etkinlik oldu.” dedi.