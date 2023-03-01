KCS Dış Ticaret, Equip Auto Algeria'da

Koçaslanlar Holding kuruluşu olan KCS Dış Ticaret, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ticaret fuarlarından biri olan Equip Auto Algeria'da yerini alacak.

KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Turhan, “Kuzey Afrika pazarları PAKCS ürün ailemiz için hedef pazar konumunda. Ürünlerimizi dikkate aldığımızda hızla özellikle Kuzey Afrika pazarlarına büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda ticari olarak ne kadar farklı yaklaşımlara sahip olsalar bile eş zamanlı sürdürmekte olduğumuz Afrika'nın değişik bölgelerindeki ticaretimize de olumlu yansıyacağını kanaatindeyiz. Cezayir dost ve kardeş ülke. Türkiye'de üretilmiş ürünlerimiz için en doğru pazarlardan birisi olduğuna inanıyoruz. KCS şirketimizin fuara katılımındaki esas hedefi ağır vasıtada PAKCS ürün ailesi altında sahip olduğumuz ürünlerin Kuzey Afrika pazarlarına olabilecek en doğru şekilde tanıtılmasıdır. Yüzde yüz Türk sanayisinin ürünlerini barındıran PAKCS markamızın ihracat pazarlarında sahip olduğu pazar payını artırmak istiyoruz. Equip Auto'ya katılım bu yönden bizim için çok önemli. 2023 yılında ilk kez katılacağımız bu fuarın ileriki yıllarda vazgeçilmezlerimiz arasında olacağına inanıyoruz. Cezayir aynı zamanda son dönemde hem bölgesinde hem İslam dünyasında çok daha aktif rol oynuyor. Türkiye ile bağları çok kuvvetlenmiş konumda. Dolayısıyla bu fuara için yüksek beklentilere sahibiz” dedi.

KCS Dış Ticaretin yurt dışı ve özellikle Afrika kıtası için yayılma stratejisi hakkında konuşan Murat Turhan, “PAKCS ürün ailemize yönelik olarak Batı Afrika'da benzer girişimlerimiz var. Hatta bazı ülkelerde bayilik teşkilatları kurmak için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Koçaslanlar Grup'un bir parçası olarak sahip olduğumuz kurumsal kültür ve ortak vizyon ile, girmekte olduğumuz bu pazarları benimsiyor, ürünlerimizi bu pazarın doğal parçası olarak görüyoruz. Yüksek kalite standartlarına sahip ürünlerimizin, zamanla son kullanıcıların da vazgeçilmezi olacağına eminiz. Afrika'yla ticaretimizin başında olsak bile artık bizde Afrika'nın bir parçasıyız” diye konuştu.

Equip Auto'nun yedek parça sektörü ve KCS Dış Ticaret için öneminden bahseden Murat Turhan, “Equip Auto düzenlendiği coğrafya gereği Kuzey Afrika'nın en büyük ülkesi ve aynı zamanda Kuzey Afrika'nın anahtarı konumunda olan Cezayir'de düzenleniyor. Kuzey Afrika, sahip olduğu araç parkı ve standartlarla bizim pazarlarımıza yakın bir çizgide. Ne kadar acıdır ki sahip olduğumuz kültür ve ortak tarih bu kadar birbirine paralelken yıllarca bu pazarlardan uzak kalmışız. Artık bahse konu zaman diliminin son bulduğu yeniden Kuzey Afrika merkezli dost ve kardeş ülkelerle her yönden işbirliğimizin kuvvetlendiği yıllar. KCS olarak bizlerde bu işbirliğine katkı sunmak ve Türk üretimi ürünlerimizi en uygun maliyet yapısıyla PAKCS ürün ailesi altında Kuzey Afrika pazarlarına sunmak istiyoruz. Türk firmalarının rekabete girmesiyle pazar daha da büyüyecektir. Kaliteyi en uygun maliyetle sunma gayreti içinde olduğumuz PAKCS ürünlerinin pazarda gelişimin hızla olacağından eminiz” dedi.

KCS Dış Ticaret'in için ve yurt dışı büyüme stratejisi ve bu stratejide Equip Auto'nun öneminin altını çizen Murat Turhan, “KCS Dış Ticaret olarak 2022 yılından itibaren yurtdışı fuarlara aktif olarak katılıyoruz. Bu çerçevede her yıl katılacağımız fuar sayısı da kuşkusuz artacaktır. Önceliğimiz Kuzey ve Orta Asya Türki Cumhuriyetleri ile Afrika ve Ortadoğu pazarlarıdır. Eş zamanlı olarak Avrupa'ya da ihracat yapıyoruz. Pazar paylarımızı zamanla daha da artırarak bu ülkelerde yedek parça satış ve servis bayilikleri kurarak geniş bir coğrafyada, yüksek kalitede hizmet vermek istiyoruz. Bugün yapmakta olduğumuz ihracatlar, ilerde bu bölgelerde kurulacak bayilik yapılarının ilk adımlarını oluşturuyor. Equip Auto'ya katılımımızda bizim gelecekte kurmak istediğimiz bayi ve servis ağının ilk adımı. Büyük düşünüyor, yarınlarımıza adım adım yürüyoruz” şeklinde konuştu.