Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde keçiler kuzulara annelik yapıyor.

Küçükbaş hayvan işletmesinde bulunan yeni doğan kuzulara annelik yapan Saanen cinsi keçileri görenler hayrete düşüyor. Çiftliğinde İle de France cinsi koyun besleyen küçükbaş hayvan üreticisi Berkay Yıldız, “İlk etapta sevdiğimiz için almıştık hayvanları. İşletmemizde bulunsun, keçi de güzel hayvan diye düşünmüştük. Doğum yapmış, sütü olan keçilerimiz vardı. Annelik yapabilir mi kuzulara diye bir deneyelim dedik. Keçi ve kuzuları bir araya kattığımız zaman bir gün sonra keçinin kuzuya kendi yavrusuymuş gibi baktığını gördük. Kuzuların annesini kaybettik, kendimiz elle sağlıklı bakamayacağımızı düşündüğümüz için keçiye verdik. Keçi sağlıklı bir şekilde büyütüyor. Yaklaşık bir buçuk aylık kuzular. Şu anda sağlıklı bir şekilde emiyorlar ve büyüyorlar“ diye konuştu.