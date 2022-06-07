İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Keçileri kaçıran sürücü kamerada...

Bursa’da bir sürücü iple aracına bağladığı keçileri kilometrelerce koşturdu.

Bursa'da bir sürücü iple aracına bağladığı keçileri kilometrelerce koşturdu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahibi olduğu keçileri götürmek istediği yere aracına bağladığı iple eziyet ederek götürdü. Kilometrelerce koşan keçilerin o anlarına şahit olalar cep telefonlarıya görüntü aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvanlara eziyet eden kişiye büyük tepki gösterildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.