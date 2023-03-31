Kedi gibi duvara tırmanan hırsız, güvenlik kameralarından kaçamadı

Bursa'da hoparlör çalmak için kedi gibi duvara tırmanan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan hoparlörleri gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı kollayan şüpheli, fırsatını yakaladığı an kedi gibi duvara tırmanarak hoparlörleri çaldı.

Şüpheli şahıs hemen bölgeden kaçarak uzaklaşırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.