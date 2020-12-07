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Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Birbirleriyle geçinemeyenler için kullanılan ’kedi köpek gibi kavga ediyorlar’ sözü Bursa’da yalan oldu.

Birbirleriyle geçinemeyenler için kullanılan 'kedi köpek gibi kavga ediyorlar' sözü Bursa'da yalan oldu.


Bursa'nın İznik ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Selçuk Mahallesinde çay bahçesi işleten Nihat Temel, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi. Görenlerin bu duruma şaşırarak hayvanların video ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Nihat Temel, "Köpek ve kedimiz aynı kaptan yemek yiyorlar. Birbirlerine o kadar bağlılar ki birbirlerine olmadan yemek yemezler. Kedi ve köpeğin aynı kaptan yemek yediği dünyada biz neyi paylaşamıyoruz anlamıyorum. Normalde kedi ile köpek bir arada olmaz, ama bunlar oynayarak bir arada büyüdü, hâlâ da oynuyorlar. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmezler" diye konuştu.

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