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Kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da bir araç motoruna giren yavru kedi, itfaiyenin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Bursa'da bir araç motoruna giren yavru kedi, itfaiyenin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kırcaali Mahallesi'nde aracın motorunun içerisine giren yavru kediyi mahalle sakinleri fark etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.


Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan yavru kedi, sokağa bırakıldı.

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