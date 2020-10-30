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Kediyi ezdi arkasına bakmadan yoluna devam etti...O anlar kamerada

Bursa’da yoldan karşıya geçmeye çalışan kediyi ezen dolmuş şoförü durmadan yoluna devam etti.

Bursa'da yoldan karşıya geçmeye çalışan kediyi ezen dolmuş şoförü durmadan yoluna devam etti. Yaralı kedi can çekişerek hayatını kaybetti. Kimsenin müdahale etmediği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan kediyi yoldan geçen dolmuş sürücüsü aracıyla ezdi. Sonrasında dolmuş sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Bir vatandaşın tepkisine rağmen durmayan dolmuş sürücüsü gözden kayboldu. Yaralı kedi ise can çekişerek hayatını kaybetti. O sırada kimsenin yardım etmediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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