Kediyi ezmemek için ağaca çarptı

Bursa'da bir otomobilin kediye çarpmamak için yol kenarındaki ağaçlara çarptığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde giderken önüne aniden çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kıran otomobil sürücüsü, yol kenarındaki iki ağaca çarparak durabildi. Araç ters takla attı. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.