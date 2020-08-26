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Keles Belediyesi'nde korona paniği

Bursa’nın Keles Belediyesinde 2 gün başkan vekilliği yapan Seyhan Polat’ın testi pozitif çıktı.

Bursa'nın Keles Belediyesinde 2 gün başkan vekilliği yapan Seyhan Polat'ın testi pozitif çıktı. Belediye personelinden beş kişi karantinaya alınırken, virüse yakalanmaktan korkan vatandaşlar mecbur kalmadıkça belediyeye uğramıyor.


Kelese Belediye Başkanı Mehmet Keskin Ankara'ya giderken meclis üyesi Seyhan Polat'a 2 gün müddetle vekâlet verdi. Vekillik bittikten 2 gün sonra fenalaşan Seyhan Polat, belediye aracı ile Bursa'ya Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.. Burada yapılan test sonucu pozitif çıkan Polat şu anda evinde tedavi görüyor. Seyhan Polat'ın başkan vekilliği yaptığı sırada temasta bulunduğu 5 personel de 15 günlük karantinaya alındı.


Olayı duyan Keles halkı belediye binasına zarurî işleri olmadıkça gitmiyor. Keles Belediyesi bu olayın duyulmasından sonra en sakin günlerini yaşıyor.

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