Keles' e içme suyu arıtma tesisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5,5 milyon TL'lik yatırımla Keles'e kazandırılacak İçme Suyu Arıtma Tesisi için çalışmalara başladı.

Sağlıklı şehirlerin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeye yönelik altyapı yatırımları ile Bursa'yı geleceğe taşıyor. İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile vatandaşlara “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” değerlerine uygun sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin eden BUSKİ Genel Müdürlüğü, Keles İlçesi'ne de İçme Suyu Arıtma Tesisi kazandırarak bölgenin içme suyu kalitesini arttırmayı hedefliyor. Keles ilçe merkezi ve çevre mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisi, saniyede 45 litre fiziksel arıtma ünitelerinden ve 200 metreküplük temiz su deposundan oluşacak. Keles İlçesinde Sarıyer 1, Sarıyer 2 ve Nilüfer olmak üzere üç farklı kaynaktan temin edilen içme suyu, inşa edilen yeni arıtma tesisinde bir araya toplanıp, yaklaşık 32 bin kişinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak nitelikte olacak.

İller Bankası'nın nüfusu 25 binin altında olan belediyelere uyguladığı SUKAP Projesi kapsamında proje bedelinin yüzde 50'si hibe olmak üzere devlet desteği ile inşa edilecek Keles İçme Suyu Arıtma Tesisi imalatının Ekim ayında tamamlanıp, devreye alınması planlanıyor.