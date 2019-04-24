Keles Hak Eğitim Merkezi yeni binasına kavuşuyor

Bursa'nın Keles ilçesinde Halk Eğitim Merkezi belediye desteğiyle yeni binasına kavuşuyor.

Yıllardır farklı kurumların bünyesinde hizmet veren Halk Eğitim Müdürlüğü, Keles Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan devir protokolüyle belediyeye ait sosyal hizmetler binasında hizmet verecek.

Devir protokolü imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Keskin, özellikle istihdama katkısı dolayısıyla Halk Eğitim kurslarını önemsediklerini ifade ederek belediye meclisi kararıyla yaptıkları tahsisin hayırlı olması temennisinde bulundu. Keskin, "Burada verilen kurslarla vatandaşlarımızın kendilerini daha da geliştirerek hem aile bütçesine hemde ilçe ekonomisine katkı sağlayacaklarından eminiz. Biliyorsunuzki Keles kırsal turizm olarak yoluna devam etmekte ve bu konuda ciddi adımlar atılmakta. Markalaşmak ve pazarlama alanında profesyonel adımlar atmanın bir ayağı da Halk Eğitim kurslarından geçmekte. Şu ana kadar farklı kurumların bünyesinde hizmet ederek ilerleyen merkezimizi bizler Keles Belediyesi olarak daha ileriye taşımak için adım attık. Daha profesyonel çalışabilmeleri ve kendi bünyelerinde daha güvenli olabilmeleri adına sağladığımız hizmet binasında kursiyerlerin kurs görecekleri odalardan toplantı salonlarına, dinlenme salonlarına ve hatta ürünlerini sergileyebilecekleri yerlere kadar alanlar mevcut" dedi.