Ülke geleceğine yön verecek gençlerin daha birikimli, sağlıklı, sporcu ve idealist yetişmesi için eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinde olan Türkiye'nin eğitim seviyesinin de mutlaka yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Keles, yeni eğitim öğretim yılına hazır. Eğitime ve ülkenin yarınları olan gençlere büyük önem verdiklerini belirten Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Kendim de eğitim camiasından gelmekteyim ve ilçemizin eğitim ve öğretimdeki sıralaması ülke genelinde gayet başarılı. 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılınına Keles Belediyesi olarak hazırız. Okulların tatil olması ile birlikte bizler de Keles Belediyesi olarak hemen okullarımızla alakalı çalışmalarımıza başladık. İlçe milli eğitim müdürlüğü, okul müdürlerimiz ile birlikte yaz tatili boyunca sürekli istişarelerde bulunarak toplantılar düzenledik, çoğu zaman eksiklikleri yerinde inceledik. Yapılan tespitler doğrultusunda iş planı gerçekleştirerek hemen çalışmalarımıza başladık. Havaların iyi olduğu durumlarda okullarımızın dış bahçe, duvar ve çevre düzenlemelerine, havaların yağışlı olduğu dönemlerde de okullarımızın iç tefrişatlarında çalışmalarımızı tamamladık. Sadece okullarımızda değil okul yollarımızda da gerekli düzenlemelerimizi tamamladık. Alt yapı, doğal gaz çalışmaları bölge bölge tamamlandığından okul yollarımızda da çalışmalarımızı ve gerekli çevre düzenlemelerimizi de tamamladık. Çocuklarımızın okul dışında da sağlıklı bir zaman dilimi geçirebilmeleri için çocuk parklarımızda da iyileştirmelerde bulunduk. Spor yapabilmeleri için gerekli düzenlemeleri tamamlamanın yanı sıra yeni spor alanı da kazandırarak, yeni eğitim öğretim yılına hazırız diyerek ,büyük bir heyecanla öğrencilerimizle buluşmanın ve eğitim öğretim yılı boyunca da hep yanlarında olarak hizmet etmenin heyecanı içerisindeyiz" dedi.