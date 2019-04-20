Keles'e rafting parkuru

Bursa'nın Keles ilçesindeki Kocasu nehrine rafting parkuru yapılacak.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, kırsal turizme önem vermek için kolları sıvadı. Keskin ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Kocasu nehrinde incelemelerde bulundu. Buraya yapılacak rafting parkuruyla kırsal turizm ilçede canlanacak. Kocasu bölgesi bu proje sayesinde daha da güzelleşecek.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, “Bir doğa harikası yerdeyiz. Kocasu nehri 5 kilometrelik bir parkurun olabileceği muhteşem bir yer. Nehri inceledik. İlk başladığımız basitleşmiş gelebilir ama daha önce Kayseri ve Dalaman'da sıfırdan başlamıştık. Şimdi oralarda turizmin merkezi oldu ve binler kişi rafting yapıyor. Bursa'nın turizm potansiyelini biliyoruz. Doğan ve coğrafyası çok güzel. Bu bölgede rafting heyecanını yaşamak için federasyon olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Başkanımızın projelerini destekleyeceğiz. Bir, iki sene Bursa'nın Keles ilçesinde rafting başlamış olacağız. Federasyon olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ise, “Burada, fabrika yapmak mümkün değil. Buraların kalkınması için kırsal turizme önem vermek istiyoruz. Kocasu üzerinde rafting için güzel çalışmalar yapacağız. Bu parkuru en kısa sürede açmak istiyoruz. Buradaki güzellikleri bütün hemşerilerimizin yaşamasını bekliyoruz” diye konuştu.