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Kelesli çocuklar TÜBİTAK'la önce öğrendi sonra da öğretti

Bursa’nın Keles ilçesindeki çocuklar TÜBİTAK projeleriyle önce öğrendiler, sonra öğrettiler.

Bursa'nın Keles ilçesindeki çocuklar TÜBİTAK projeleriyle önce öğrendiler, sonra öğrettiler.


Bursa genelinde 300 okulun müracaat ettiği Tübitak projesinden sadece 56 okulun projesi kabul oldu. 46'sı lise 10'u ortaokul öğrencilerinden oluşan projelerin bir ayağı ise dağ bölgelerinden sadece Keles Davut Zeki Akpınar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda yapıldı.Coşkulu ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılışta çocuklar proje kapsamında geliştirdiklerini gelen konuklara anlattılar.


Davut Zeki Akpınar öğrencileri 6 bin liraya onaylanan projeleri kapsamında yaptıkları deney ve görsellerle eğlenceli vakit geçirdiler. En az öğrenciler kadar katılımcılar da heyecanlı bir şekilde hem izlediler hem dinlediler.

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