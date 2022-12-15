Keles'te iki mahalle suya kavuştu

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Akçapınar ve Haydar mahallelerine yapılan su deposu ve irsaliye hatlarıyla, iki mahalle içme suyuna kavuştu.

Yıllardır içme suyunda ciddi sıkıntılar yaşayan Akçapınar ve Haydar mahallelerine BUSKİ'den köklü çözüm geldi. Yıllardır su ihtiyacını tankerle karşılanan iki mahalle, kesintisiz içme suyu ile buluştu.

Akçapınar Mahallesi İçmesuyu Deposu'na incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Keles Haydar Mahallesi içme suyu depo ve isale hatları, arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, derin kuyu sondajları ve su depolarıyla Bursa'nın güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizde de yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Stratejik planımız doğrultusunda 17 ilçeyi kapsayan yatırımlarla hizmetlerimizi bütün vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

BUSKİ'den köklü çözüm

Daha önce Geynik, Ericek, Mazlumlar ve Osmanlar mahalleleri ile Büyükorhan'ın Piribeyler Mahallesi'nde de aynı projelerle içme suyuna kavuştuğunu belirten Aktaş, “Aynı şekilde içme suyu ihtiyacını tankerlerle taşıyarak karşılayan Haydar Mahallemizin de su sorununu çözdük. BUSKİ ekiplerimiz bu sorunun çözümü için yoğun mesai harcadı. Ekiplerimiz, mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki Akçapınar Mahallesi'nde yapılacak derin kuyu sondajı ile sorunun çözülebileceğini tespit etti. Akçapınar'da sondaj başlarken hem Akçapınar'a hem de Haydar Mahallesi'ne su depoları inşa edildi. İki mahalle arasındaki 5 kilometrelik içme suyu hattı imalatının da tamamlanmasının ardından her iki mahalle de kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu” dedi.