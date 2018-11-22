Keles'te Mevlid-i Nebi Haftası coşkuyla kutlandı

Bursa'nın Keles ilçesinde her yıl düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası bu yıl da coşkuyla kutlandı.

Hazreti Muhammed'in 1447. doğum yıldönümü münasebetiyle İlçe Müftülüğü bir dizi etkinlik düzenledi. İlçe Müftüsü Hasan Tanrıkulu yaptığı açıklamada, ''Keles İlçe Müftülüğü olarak 17 - 23 Kasım tarihleri arasında Mevlid-i Nebi haftası kapsamında bütün kamu kurum ve kuruluşları ile , STK'lar, şehit ve gazi aileleri, hasta ve yaşlılar ile Suriyeli aileleri ziyaret ederek başlayan faaliyetler, 7'den 77'ye sabah namazı buluşması yaptık. Peygamberimizin doğduğu saati ayakta ve salavatlarla karşılayarak, devamında İl Müftüsü Sayın İzani Turan'ın da katılımlarıyla bu yılın konusu olan Hazreti ‘Peygamber ve Gençlik' temalı konferans düzenledik diyerek İlçemize müftülük olarak Gençlik Merkezimizin de açılışını yaparak hizmete kazandırmış olduk" dedi.

İl Müftüsü İzani Turan Konferansın düzenlenmesinde ve Gençlik merkezinin açılmasında gösterdiği gayretlerden dolayı İlçe Müftüsü Tanrıkulu'ya ve personeline ayrıca teşekkür etti.

Hafta süresince düzenlene yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken hafta boyunca Peygamberimizin her doğum yılını temsilen 1447 adet gül dağıtıldı ve program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.