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Keles'te öğrenciler Fetih suresi okuyarak dua etti

Sınır ötesi harekatta başarılı olmaları için Keles’te öğrenciler Fetih suresi okuyarak dualar etti.

Sınır ötesi harekatta başarılı olmaları için Keles'te öğrenciler Fetih suresi okuyarak dualar etti.


"Barış Pınarı olarak adlandırılan harekatın başlamasıyla bütün Türkiye nefeslerini tutmuş ve zaferle sonuçlanmasını bekliyor" diyen minikler, "Bizler de elimizden geleni yaptık ve sabah tüm öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gelerek Fetih suresini okuduk. Şu an öğrenciyiz ve elimizden gelen ancak dua. Vatanımızı, bayrağımızı, ülkemizi, devletimizi, insanlarımızı herşeyimizden çok seviyoruz. Askerlerimiz vatanımız için ve bizlerin geleceği için orada, bizler de buradayız. Bizim inançlarımızda dua büyük önem taşır" dediler.

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