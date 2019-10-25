Keles'te sosyal destek projeleri sevindirmeye devam ediyor

Bursa'nın Keles ilçesinde sosyal destek projeleri sürüyor.

Keles Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ın koordinatörlüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde sosyal destek projeleri artarak devam ediyor. Daha önceki dönemlerde yaşlılara evde bakım ve hizmet projesi, yaşlı ve engellilere yemek dağıtım projesi uygulayan vakıf, şimdi ise “sıcak ve temiz hayat projesi”ni uygulamaya soktu. Keles merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri belirleniyor. Bu kişilerin evlerine gidilerek yorgan, yastık, battaniye, nevresim takımı ile yastık kılıfından oluşan 5'li set dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi 50 kişiye verilen setler yüzleri güldürüyor. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, “Vatandaşlarımızın yüksek refah seviyesine kavuşması maksadıyla yeni projelerin hayata geçirilmesine çalışacağız” dedi.