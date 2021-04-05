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Keles'te tarım arazileri sular altında

Bursa’nın dağ yöresinde sağanak yağmur tarım arazilerinde su baskınlarına sebep oldu.

Bursa'nın dağ yöresinde sağanak yağmur tarım arazilerinde su baskınlarına sebep oldu.


Keles'te geçe başlayan yağışla birlikte dere seviyeleri ciddi oranda yükselirken, bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Keles'e bağlı Gököz, Karaköy, Güneybudaklar ve Çaybaşı mahallelerindeki dereler taştı. Dere kenarlarında bulunan ekili tarım arazileri sular altında kaldı.


Bursa-Keles yolunun bazı noktalarında sel meydana gelmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

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