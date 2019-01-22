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Keles'ten maden suyu fışkırıyor

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles maden suyu kaynaklarının bolluğuyla dikkat çekiyor.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles maden suyu kaynaklarının bolluğuyla dikkat çekiyor.


Birçok firma Keles yolunda kurdukları üretim tesisleri ile maden suyunu Türkiye'nin her köşesine pazarlıyor. Türkiye'de tüketilen maden sularının çoğunun kaynağı Keles-Bursa yolu arasında bulunuyor. Buraya tesis kuran firmalar yıllardan beri Türkiye'nin maden suyu ihtiyacını bu kaynaklardan karşılıyor. Bilhassa Çaybaşı kırsal mahallesi maden suyunun merkezi. Yöre halkı bu mahallede nereye sondaj yapsa maden suyu çıkıyor. Birçok firma buralara tesis kurarak, yurdun dört bir tarafına şişeledikleri maden sularını pazarlıyor.


Uludağ, Özkaynak, Sırma bu mahallede bulunurken, Karacakaya su kaynağı da yine Keles yolu üzerinde Soğukpınar kırsal mahallesinde bulunuyor.

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