Kemal Doğulu'ya yoğun ilgi

Bursa'da bir eğlence mekanının açılışında sahne alan Kemal Doğulu yoğun ilgi sebebiyle ertesi gün yine sahne alarak 2 akşam üst üste Bursalı sevenleri ile buluştu.

Bursa Görükle mevkiinde bir eğlence mekanının açılışı sebebiyle sahne alan Kemal Doğulu, Bursalı sevenleri ile buluştu. Fotoğrafçı, kuaför ve aynı zamanda İşte Benim Stilim programında jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu, Bursa'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Açılış gecesi yoğun talep üzerine ertesi akşam yeniden sahne alan Doğulu, popüler şarkıları kendi yorumuyla seslendirdi. Bursa'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Doğulu, ilgiden ve katılımdan dolayı teşekkür etti.