Kemal Varol roman yazmanın inceliklerini anlattı

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Misi Akademi'de bu defa Roman Atölyesi düzenlendi. Atölye yürütücülüğünü yapan Kemal Varol, meraklılarına roman yazımının bütün aşamalarını anlattı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün düzenlediği Misi Akademi, ilgili duyan vatandaşları, her ay farklı konularda düzenlenen etkinliklerde, usta isimlerle buluşturuyor. Misi Akademi'de bu defa yazar Kemal Varol yürütücülüğünde Roman Atölyesi düzenlendi. 20 kişinin katıldığı atölye Misi Yazıevi'nde yüz yüze gerçekleştirildi. İki gün gerçekleştirilen ve toplam 15 saat süren atölyede Kemal Varol, roman yazmanın tüm aşamalarını örnek metinler üzerinden anlattı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği atölyede Varol, kurgu ve dilin kullanımı üzerine değerli bilgileri paylaştı. Atölye sonunda katılımcılara sertifika da verildi.