Keman ve çellonun gitarla buluştuğu konser

Keman ve çelloyu gitarla buluşturan Trio Concertando müzik grubu, Nilüfer Belediyesi MEM Sahne'de konser verdi. Konserinde dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra modern eserlere de yer veren Trio Concertando, izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Dünyanın farklı coğrafyalarına ait çok sayıda yerel ve özgün enstrümanlarla ziyaretçilerini ağırlayan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM), bünyesindeki MEM Sahne'de de değerli müzisyen ve müzik gruplarını Bursalılarla buluşturuyor. Müzenin etkileyici ortamında her ay en az bir konsere ev sahipliği yapan MEM Sahne'nin son konuğu, İtalya, İspanya, Macaristan, Almanya'da verdiği sayısız konserlerle coşkulu bir dinleyici kitlesine ulaşan Trio Concertando müzik grubu oldu. Bu özel konseri Nilüfer Belediye Başkan Vekili Tuğçe Savaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, İtalya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Oya İzmirli, İtalya Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dario Sabbioni, Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol'un eşi Fethiye Sanlıkol da sanatseverlerle birlikte ilgiyle izledi.

Keman ve çelloyu gitarla buluşturan Trio Concertando, sıra dışı tını ve enstrümantal kombinasyonlarıyla Bursalı sanatseverlerin de beğenisini kazandı. Kemanda Zoltan Banfalvi, çelloda Pierluigi Ruggiero ve gitarda Luca Trabucchi, MEM Sahne'deki konserinde dünyaca ünlü bestecilerin eserlerine yer verdi. Trio Concertando, Antonio Ximenex, Isidro De La Porta gibi bestecilerin 18. yüzyıl sonlarına ait İspanyol orijinal müziğinden, Paganini ve Giuliani gibi bestecilere, İtalyan klasisizminden trio için özel olarak yapılmış uyarlamalarla desteklenen modern eserlere kadar çok geniş bir yelpazeden oluşan repertuarını, büyük bir ustalıkla icra etti. Büyüleyici gecenin sonunda Trio Concertando, klasik müzik tutkunları tarafından uzun süre alkışlandı. Trio Concertando, sanatseverlerin yoğun isteği üzerine bis yaparak konseri noktaladı. Yaklaşık iki saat süren konserin ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Trio Concertando ekibine çiçek vererek teşekkür etti. İtalya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Oya İzmirli de, bu özel gece için Nilüfer Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.