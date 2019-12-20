Kemençeli aday tanıtımı

Mudanya Karadenizliler Derneği Başkanı Engin Tokgöz, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun (BTDF) 22 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulunda genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği yemekli toplantıda federasyon genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Engin Tokgöz'e, Bursa ve ilçelerindeki Trabzon derneklerinin yöneticileri de destek verdi. BTDF Genel Başkanı Nuri Uğurlu ile Mudanya Esnaf Teşkilatları Başkanı Emir Ali Usta'nın da hazır bulunduğu yemekli toplantıda, kemençeler eşliğinde masaları gezerek davetlilere 'hoşgeldiniz' diyen sanatçılar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon teptiler.

Engin Tokgöz, bugüne kadar kariyeri dâhilinde elindeki imkânları en üst seviyede tutarak çeşitli görevlere talip olduğunu söyledi. Bir dönem federasyonda başkan yardımcılığı görevinde de bulunduğunu hatırlatan Tokgöz, başkanlık görevine gelmesi hâlinde hedeflerini de dernek başkanlarıyla paylaştı.Trabzon ve Karadeniz dayanışmasının her alanda önemli olduğunu belirten Tokgöz, iş başına gelmeleri hâlinde tüm derneklere eşit mesafede davranacaklarını, iletişim kanallarını teknolojiyle bütünleştirerek daha faal kullanacaklarını, sosyal dayanışmayı artıran ziyaret ve faaliyetlerle üyelerle daima bir arada olacaklarını söyledi.