Kenan Doğulu Bursa'da sahne aldı

Türk Pop müziği sanatçısı Kenan Doğulu, 'Yaz Konserleri' çerçevesinde dün akşam Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle buluştu.

Kenan Doğulu, yaz konserlerine giriş yaptı. Dün akşam Kültürpark Açıkhava'da sahne alan ve tüm biletleri tüketen Kenan Doğulu, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz konserlerine göz kesmeden devam edecek olan Kenan Doğulu, 14 Haziran'da Ankara'da sahne alacak