Kenan Doğulu'nun Bursa heyecanı

Ünlü popçu Kenan Doğulu Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Doğulu; “Heyecanlıyım dedim de bazı konserlerde öyle bir enerjiyle bakıyor ki insanlar, keyiften ve sevgiden insan ne yapacağını şaşırıyor” dedi.

Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Kenan Doğulu, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine ‘İlk Adımı Sen At' şarkısıyla başlayan Doğulu, geçmiş ve günümüzde sevilen şarkılarını seslendirdi.

‘Hezarfen' şarkısı öncesi Bursalılar ile sohbet eden Kenan Doğulu;” Bursa hoş geldiniz. Şu an çok heyecanlıyım. Hepinizi öpüyorum. ‘ diyerek Bursalıları selamladı. Şarkıyı yarıda keserek ‘Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Heyecanlıyım dedim de bazı konserlerde öyle bir enerjiyle bakıyor ki insanlar zevkten, keyiften ve sevgiden insan ne yapacağını şaşırıyor. Şu anda inanın böyle bir şey yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım, kafa gitti yani" diyerek Hezarfen şarkısını seslendirdi.

Onur Can Özcan'ı Bursa'da andı

Ünlü popçu Kenan Doğulu, 2018 yılında talihsiz bir tekne kazasında hayatını kaybeden yorumcu ve besteci Onur Can Özcan'ı Bursa'da andı. Yakın zamanda ‘Söz Müzik Onur Can Özcan' albümü için seslendirdiği ‘Yaramızda Kalsın' şarkısını seslendirdi. Şarkı öncesi duygusal anlar yaşayan Kenan Doğulu;” Onur Can Özcan çok önemli bir besteciydi, vefat etti. Onun ben ‘Yaramızda Kalsın' şarkısını geçtiğimiz ay paylaştım. Eğer hiç duymamış olanlar varsa, buradan onun ruhuna armağan ederken sizin de kulağınızda olsun” dedi.